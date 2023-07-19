Fransa Savunma Bakanı, Erbil’de

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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Bağdat temaslarını tamamlayarak Erbil’e geldi.

Fransa Savunma Bakanı’nın Başkan Mesud Barzani ve Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Dün Bağdat'a gelen Fransa Savunma Bakanı, Irak Başbakanı Sudani ve Irak Savunma Bakanı ile görüştü. Fransız bakan Irak'taki Fransız askerlerini ve danışma heyetini de ziyaret etti.

Fransız bakanın Kürdistan Bölgesi’ni ziyaretinde bölgedeki güvenlik ve istikrar konularının ele alınacağı belirtiliyor.

Fransa Savunma Bakanı, Bağdat ziyaretinden önce Suudi Arabistan ve Katarlı yetkililerle bir araya gelmişti.