Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Erbil’de

HABER MERKEZİ

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Sebastien Lecornu, Bağdat temaslarını tamamlayarak Erbil’e geldi.

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı’nın Başkan Mesud Barzani ve Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Dün Bağdat'a gelen Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı, Irak Başbakanı Sudani ve Irak Savunma Bakanı ile görüştü. Fransız bakan Irak'taki Fransız askerlerini ve danışma heyetini de ziyaret etti.

Fransız bakanın Kürdistan Bölgesi’ni ziyaretinde bölgedeki güvenlik ve istikrar konularının ele alınacağı belirtiliyor.

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı, Bağdat ziyaretinden önce Suudi Arabistan ve Katarlı yetkililerle bir araya gelmişti.