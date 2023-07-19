Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı: Kürdistan Bölgesi ile dostane ilişkimiz var

ERBİL (K24)

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Sebastien Lecornu, Kürdistan Bölgesi ile dostane ilişkilerinin olduğunu söyledi.

Başkent Erbil’de Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Lecornu, Fransa ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilere vurgu yaparak, Kürdistan Bölgesi ile dostane ve manevi bir ilişkilerinin olduğunu belirtti.

Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Lecornu, “Bu benim Kürdistan Bölgesi'ne ilk ziyaretim. Bu ziyareti asla unutmayacağım” dedi.

Fransız bakan, “DAİŞ tehdidi henüz sona ermiş değil ve terörle mücadele çabalarımızı sürdürmeliyiz. Terörle mücadele için istihbarat koordinasyonu ve eğitimi konusunda daha fazla işbirliği yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

NEÇİRVAN BARZANİ: KÜRDİSTAN HALKI FRANSA'NIN DESTEĞİNİ ASLA UNUTMAYACAK

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ise Uluslararası Koalisyon ve Fransa’nın Irak ve Kürdistan Bölgesi'ni desteklemeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Neçirvan Barzani, “Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı'nın ziyareti, Fransa'nın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile olan dostluğunun devamlılığının ve öneminin önemli bir mesajıdır” dedi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, "Desteği ve dostluğu için Fransa'ya teşekkür ettik. Kürdistan halkı, Fransa'nın iş birliği ve desteğini asla unutmayacak. Irak ile Fransa arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı, Bağdat ziyaretinden önce Suudi Arabistan ve Katarlı yetkililerle bir araya gelmişti.