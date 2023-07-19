İşaret dilini resmi dil ilan ettiler

HABER MERKEZİ

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yürütme başkenti Pretorya’daki Birlik Binaları’nda (Union Buildings) düzenlenen törenle, işaret dilini ülkenin yeni resmi dili kabul eden Güney Afrika İşaret Dili Yasası’nı imzaladı.

Törende konuşma yapan Ramaphosa, işaret dilinin resmi dil olarak kabulünün Güney Afrika demokrasisi için kilometre taşlarından biri olduğunu belirtti.

Ramaphosa, “İşaret diliyle iletişim kuran insanların haklarını genişletip, toplum içindeki saygınlıklarını yükseltmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Güney Afrika böylece Kenya, Zimbabve ve Uganda’nın ardından işitme engellilerin kullandığı işaret dilini resmi dil olarak kabul eden 4. Afrika ülkesi oldu.

Afrikaans, Zuluca, Svatice, Xhosaca, Tsongoca, Vendaca, Tsvanaca, Sothoca, Kuzey Sothoca, Güney Ndebelece ve İngilizce olmak üzere 11 dilin resmi olarak konuşulduğu ülkede, işaret dili 12. resmi dil oldu.