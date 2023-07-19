Politika

Neçirvan Barzani, Uluslararası Koalisyon komutanıyla Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformları görüştü

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak ve Suriye'deki Uluslararası Koalisyon Güçleri Genel Komutanı General Matthew McFarlane ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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kürdistan Neçirvan Barzani Uluslararası Koalisyon görüşme

ERBİL (K24)

Görüşmede, Peşmerge Bakanlığı bünyesindeki reform süreci, Peşmerge'nin birleşmesi ve bu konuda yaşanan engeller ele alındı.

Peşmerge Bakanlığı bünyesinde sürdürülen reform çalışmalarının belirlenen programa göre yürütülmediğine işaret edilen görüşmede bu konuda yaşanan sıkıntılara değinildi.

Neçirvan Barzani, tüm engellere rağmen reform sürecini başarıya ulaştırmak için tüm çabaların süreceğini ifade etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, sürecin başarısı için gösterdiği çabadan ötürü ABD'ye teşekkür etti.

Görüşmede Erbil-Bağdat ilişkileri ve bölgedeki durum da ele alındı.

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