Politika

ABD’den Irak’ta 14 bankaya yaptırım iddiası

Yaptırımların, ABD para biriminin İran'a transfer edilmesini engellemeye yönelik kapsamlı bir kampanyanın parçası olduğu belirtildi.
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ABD Irak İran banka dolar yaptırım

HABER MERKEZİ

The Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD, Irak'taki 14 bankada dolarla işlem yapılmasını yasakladı.

Haberde ABD Hazine Bakanlığı ve New York Federal Rezerv Bankası'nın yaptırımlarının, ABD para biriminin İran'a transfer edilmesini engellemeye yönelik kapsamlı bir kampanyanın parçası olduğu belirtildi.

ABD'li bir yetkilinin, kararın Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in yeni bir istisnayı imzalamasından bir gün sonra geldiğini söylediği kaydedilirken, bununla, Irak'ın İran'a elektrik için ödeme yapmasına ve ilk kez parayı Irak dışı bankalardaki hesaplara yatırmasına izin vereceği ifade edildi.

Karar, doların Irak piyasalarında dalgalı olduğu ve doların tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bir zamanda alındı.

Daha önce Hazine Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı ile Irak Merkez Bankası arasında, özellikle yasadışı ve yolsuzluğa bulaşmış partilerin uluslararası finansal sistemi kötüye kullanmalarını önlemek için uzun vadeli koordinasyon ve ortaklığa ihtiyaç duyulduğunu vurgulamıştı.

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