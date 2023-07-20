İsveç’in Bağdat Büyükelçiliği ateşe verildi

BAĞDAT (K24)

Bu sabah Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları İsveç’in Bağdat Büyükelçiliği önüne gelerek Kuran-ı Kerim’in yakılmasını protesto etti.

Protestocular, İsveç Büyükelçiliği binasının bazı bölümlerini yaktı. Binadan siyah dumanlar yükseldi.

Sadr yanlıları, büyükelçilik çevresine kurulan beton bariyerleri yıkarak içeri girmişti. Irak Dışişleri Bakanı İsveç Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı.

İsveç personelinin güvende olduğunu duyurdu. Diplomatik personelin güvenliğinden Iraklı yetkililerin sorumlu olduğu vurgulandı.

Sadr yanlıları daha önce de İsveç Büyükelçiliği binasını basarak eylem düzenlemişti.

IRAK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN TALİMAT

Irak Dışişleri Bakanlığı, İsveç Büyükelçiliği’nin ateşe verilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

“Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in Bağdat Büyükelçiliği binasının yakılmasını şiddetle kınıyor” denilen açıklamada, “Bu eylem, diplomatik misyon temsilciliklerine saldırı ve güvenliğini tehdit etme kapsamına giriyor” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, hükümet tarafından, İsveç Büyükelçiliğine yönelik eylemi gerçekleştirenlerin bulunup yasalara göre cezalandırılması ve olayın perde arkasının aydınlatılması için güvenlik güçlerine soruşturma başlatma talimatı verildiği de bildirildi.