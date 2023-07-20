Politika

İsveç’in Bağdat Büyükelçiliği ateşe verildi

Sadr yanlıları İsveç’in Bağdat Büyükelçiliği’ne baskın düzenleyerek elçilik binasını ateşe verdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: AFP
Foto: AFP
Irak İsveç Bağdat Irak

BAĞDAT (K24)

Bu sabah Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları İsveç’in Bağdat Büyükelçiliği önüne gelerek Kuran-ı Kerim’in yakılmasını protesto etti.

Protestocular, İsveç Büyükelçiliği binasının bazı bölümlerini yaktı. Binadan siyah dumanlar yükseldi.

Sadr yanlıları, büyükelçilik çevresine kurulan beton bariyerleri yıkarak içeri girmişti. Irak Dışişleri Bakanı İsveç Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı.

İsveç personelinin güvende olduğunu duyurdu. Diplomatik personelin güvenliğinden Iraklı yetkililerin sorumlu olduğu vurgulandı.

Sadr yanlıları daha önce de İsveç Büyükelçiliği binasını basarak eylem düzenlemişti.

IRAK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN TALİMAT

Irak Dışişleri Bakanlığı, İsveç Büyükelçiliği’nin ateşe verilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

“Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in Bağdat Büyükelçiliği binasının yakılmasını şiddetle kınıyor” denilen açıklamada, “Bu eylem, diplomatik misyon temsilciliklerine saldırı ve güvenliğini tehdit etme kapsamına giriyor” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, hükümet tarafından, İsveç Büyükelçiliğine yönelik eylemi gerçekleştirenlerin bulunup yasalara göre cezalandırılması ve olayın perde arkasının aydınlatılması için güvenlik güçlerine soruşturma başlatma talimatı verildiği de bildirildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv