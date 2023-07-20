Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turuna çıkan son 7 takım belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu eşleşmeleri 7 maçla sona erdi.
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avrupa Şampiyonlar Ligi 1 eleme turu rövanş maçları

HABER MERKEZİ

Rövanş karşılaşmaları sonucu Olimpija Lübliyana, Kİ Klaksvik, Karabağ, Astana, Ludogorets, Slovan Bratislava ve HJK Helsinki, 2. eleme turuna çıktı.

Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

Valmiera (Letonya) - Olimpija Lübliyana (Slovenya): 1-2 (1-2)

Ferencvaros (Macaristan) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 0-3 (0-0)

Karabağ (Azerbaycan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 4-0 (2-1)

Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Astana (Kazakistan): 1-2 (1-1)

Ludogorets (Bulgaristan) - Ballkani (Kosova): 4-0 (0-2)

Swift Hesper (Lüksemburg) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-2 (1-1)

Larne (Kuzey İrlanda) - HJK Helsinki (Finlandiya): uzatmada 2-2 (0-1 )

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