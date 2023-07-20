Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turuna çıkan son 7 takım belli oldu
HABER MERKEZİ
Rövanş karşılaşmaları sonucu Olimpija Lübliyana, Kİ Klaksvik, Karabağ, Astana, Ludogorets, Slovan Bratislava ve HJK Helsinki, 2. eleme turuna çıktı.
Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:
Valmiera (Letonya) - Olimpija Lübliyana (Slovenya): 1-2 (1-2)
Ferencvaros (Macaristan) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 0-3 (0-0)
Karabağ (Azerbaycan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 4-0 (2-1)
Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Astana (Kazakistan): 1-2 (1-1)
Ludogorets (Bulgaristan) - Ballkani (Kosova): 4-0 (0-2)
Swift Hesper (Lüksemburg) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-2 (1-1)
Larne (Kuzey İrlanda) - HJK Helsinki (Finlandiya): uzatmada 2-2 (0-1 )