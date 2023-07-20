Irak-İran savaşında ölen 26 askerin kemikleri teslim edildi

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Irak medyasına konuşan Uluslararası Kızılhaç Komitesinde Koruma İşleri Müdürü Kerim Hafız, 1980-88 yılları arasında yaşanan Irak-İran savaşında hayatını kaybeden iki ülke askerine ait kemiklerin, karşılıklı olarak teslim edildiğini söyledi.

Kerim Hafız, söz konusu askerlerden 8’inin Irak, 18’inin ise İran askeri olduğunu belirtti.

Teslim töreni, iki ülke sınırında yer alan Basra’nın Şelemçe sınır noktasında gerçekleştirildi.

IRAK-İRAN SAVAŞI

Irak-İran savaşı, 20’nci yüzyılın en uzun, en kanlı ve insani ve ekonomik açıdan en ağır savaşı olarak kayıtlara geçti.

Irak güçleri, 22 Eylül 1980’de İran’ın batısına saldırı başlatmış ve savaşın, İran güçlerinin 4 Eylül’de Irak sınır noktalarının İran tarafından bombalanmasıyla başladığını bildirmişti.

8 yıl süren savaş 1988’de yapılan ateşkesle son buldu. İki taraf da savaş öncesi yerlerine dönse de 16 Ağustos 1990’a kadar resmi ateşkes anlaşması imzalanmadı.

Savaşta Irak ordusu 340 bin, İran ise 730 bin kayıp verdi. Savaşın ekonomik bilançosu ise 400 milyar dolar oldu.