ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Irak Cumhurbaşkanlığı’na çağrıldı

BAĞDAT (K24)

Irak Cumhurbaşkanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Irak Keldani Katolikler Birliği Patriği Kardinal Louis Rafael Sako’nun atanmamasıyla ilgili açıklamasından ötürü ABD’nin Bağdat Büyükelçisi’ni çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kardinal Patrik Louis Rafael Sako'yu atayan kararnamenin geri çekilmesinden duyduğu kaygıyı dile getirmiş ve bunu "dini özgürlüğe saldırı" olarak nitelendirmişti.

Irak Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından Irak hükümetine yöneltilen suçlamalardan endişe duyuyor, bu nedenle ABD'nin Irak Büyükelçisi çağrıldı” denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price dün yaptığı açıklamada, “Kardinal Patrik Louis Rafael Sako'yu Irak Keldani Patriği olarak atayan cumhurbaşkanlığı kararnamesinin geri çekilmesi din özgürlüğüne saldırıdır. ABD bu konuda çok endişeli ve Washington'un endişelerini dile getirmek için doğrudan Irak hükümetiyle temasa geçti” dedi.

Yaptırımlara tabi milis liderlerin Sako’ya yönelik saldırılarından endişe duyulduğunun kaydedildiği açıklamada, "Washington, özellikle Bağdat'tan ayrıldığı ve sağ salim dönmesi istediği Sako'nun durumundan endişeli. Irak'taki Hıristiyan cemaati, ülkenin kimliğinin çoğulculuk, bir arada yaşama ve hoşgörü tarihinin yaşayan bir parçasıdır. ABD bu konuda Iraklı liderlerle sürekli temas halinde” ifadelerini kullandı.

Kardinal Sako, Irak Cumhurbaşkanı tarafından azledilmesi ve Keldani bir siyasi lider ile yaşadığı sorunlar sonrası, Bağdat'taki patriğin karargahından ayrılarak Kürdistan Bölgesi'ndeki bir kiliseye taşınma kararı aldı.

3 Temmuz'da Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid'in Irak Keldani Kilisesi Patriği'ni azletmesi ülkede tartışma yarattı. Reşid'in imzasıyla çıkan yeni kararnameyle daha önce göreve getirilen Patrik Luois Sako'nun atanması iptal edildi.

Irak Keldani Katolikleri Patriği Louis Rafael Sako bir kaç ay önce Irak hükümetinde yer alan aynı zamanda Haşdi Şabi bünyesinde güçleri bulunan Keldani Babiliyyun Hareketi lideri Reyyan Keldani ile sorun yaşamaya başladı.

Babiliyyun Hareketi lideri Reyyan Keldani ile Irak Keldani Katolikleri Patriği Louis Rafael Sako arasında yaşanan tartışma ardından Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, 2013 tarihinde çıkan 147. sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesini iptal ederek Keldani Kilisesi Patriği Luois Sako'yu görevinden azletti. Kararın Keldani Babiliyyun Hareketi'nin baskısı sonucu alındığı iddia ediliyor.

Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani tarafından 2013 yılında çıkarılan kararnameyle Luois Rafael Sako, Keldani Kilisesi Patriği olarak atanmıştı.

IRAK CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Ancak kararnameyle ilgili Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Kararnameyi iptal etmek anayasal bir durumu düzeltmek içindi. Daha önce çıkarılan kararnamenin hiçbir yasal ve kanuni dayanağı bulunmuyordu ve Irak'taki diğer kilise ve bileşen başkanları da benzer kararnameler talep ediyor. Dini kurum, hükümet kurumu, başındaki dini kişi de devlet memuru kabul edilemez. Kararnamenin iptali, Kardinal Louis Sako'nun dini veya yasal statüsünü etkilemeyecek. Patrik Louis Sako Cumhurbaşkanlığı tarafından büyük saygı ve takdir görüyor."

KARDİNAL SAKO'DAN AÇIKLAMA

Kardinal Sako ise Irak'ın üç başkanlığına (cumhurbaşkanı, başbakan ve parlamento başkanı) yazdığı bir mektupta, "Irak tarihinde benzeri görülmemiş bir gelişme olan Babiliyyun Hareketi'nin bana, Hristiyan cemaati ve bileşenlerine karşı kasıtlı ve taciz edici kampanyasına yanıt verilmemesi, bu tacizi durduracak bir gücün olmaması, hükümetin sessizliği ve cumhurbaşkanlığı kararıyla azletmem nedeniyle Patrikhaneyi Bağdat’tan İstanbul'a çekiyorum. Kürdistan Bölgesi'ndeki bir kiliseye taşınmaya karar verdim” ifadelerini kullanmıştı.