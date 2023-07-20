Sadr’dan İsveç’e yönelik sert açıklama

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Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, İsveç’in Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra Irak bayrağının yakılmasına izin vermesi sert sözlerle eleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Iraklı Şii lider Sadr, “İsveç İslam’a ve semavi kitaplara düşmanlığını ilan etti. Çünkü onlar zahiri ve batini olan semavi işlere inanmazlar” dedi.

Sadr, “İsveç şimdi de diplomatik çizgileri ve siyasi gelenekleri aşarak Irak’a düşmanlığını ilan ediyor. Irak bayrağının yakılmasına izin veriyor. Kendi özel tasarrufumu kullanmadan önce kararlı resmi yanıtı bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Irak bayrağının yakılması karşısında Bağdat hükümetinin, sadece kınamakla yetinmemesi gerektiğini kaydeden Sadr, bunun zayıflık belirtisi olacağını ifade etti.

Tekrar Kur’an-ı Kerim’in yakılması karşılığında dünya halklarının ayağa kalkması gerektiğini kaydeden Sadr, mesajını ‘Irak bayrağı kırmızı çizgidir’ etiketiyle sonlandırdı.

İsveç polisi dün (19 Temmuz), perşembe günü Stockholm'deki Irak Büyükelçiliği önünde halka açık bir toplantı yapılması için yapılan başvuruya izin vermişti.

Polis, izin belgesinde gösteriye iki kişinin katılmasının beklendiğini de aktardı.

İsveç haber ajansı TT'nin haberine göre söz konusu iki kişi mitingde Kuran-ı Kerim ve Irak bayrağı yakmayı planlıyor.

Bunlardan birinin yine haziran ayında Stockholm'deki bir caminin önünde Kuran-ı Kerim'i ateşe veren şahıs olduğu aktarıldı.