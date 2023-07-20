Irak hükümetinden İsveç’e diplomatik ilişkileri kesme uyarısı

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Irak hükümeti, ülkesindeki İsveç Büyükelçiliğinin yakılmasını kınarken, Kur’an-ı Kerim’e yönelik eylemlerin sürmesi halinde İsveç ile ilişkileri de keseceğini bildirdi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Muhammed Şiya Sudani, ülkesindeki İsveç Büyükelçiliğinin ateşe verilmesi konusunu görüşmek üzere güvenlik yetkilileriyle toplantı yaptı.

Toplantıda, söz konusu saldırı kınanırken olayda güvenlik açığının bulunduğuna karar verildi.

Düzenlenen acil toplantıya, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının yanı sıra Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanı, Irak Genelkurmay Başkanı ve çok sayıda ordu ve güvenlik yetkilisi katıldı.

Irak hükümeti ayrıca Kuran-ı Kerim’e yönelik eylemlerin sürmesi halinde İsveç ile ilişkileri kesme yoluna gideceğini de İsveç kanallarına iletti.

Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesini "barış için tehlikeli, şiddet ve nefrete tahrik" olarak nitelendiren Irak hükümeti, bu tür eylemlerin farklı din ve inançlara saygı duyan uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiğini bildirdi.

Irak Başbakanı’nın Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliği'ne saldırıp yakmakla suçlananların yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilmesine karar verdiği ve elçiliği korumayı ihmal edenlerin soruşturulmasını ve haklarında yasal işlem başlatılmasını emrettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Irak hükümeti, tüm diplomatik misyonları koruma ve onlara yönelik herhangi bir saldırıyı önleme taahhüdünü yineliyor" denildi.

Bağdat’ta Sadr Hareketi yanlıları, gece geç saatlerde İsveç Büyükelçiliğini basarak binanın bazı bölümlerini ateşe vermişti.

İsveç polisi çarşamba günü, başkent Stockholm'deki Irak Büyükelçiliği önünde perşembe günü (bugün) yapılması beklenen Kuran-ı Kerim’i yakma eylemine izin vermişti. Polis, izin belgesinde eyleme iki kişinin katılmasının beklendiğini belirtmişti. Eylemcilerden birinin Haziran ayında Stockholm'deki bir caminin önünde Kuran-ı Kerim’i yakan Irak asıllı İsveç vatandaşı Salwan Momika olduğu kaydedilmişti.