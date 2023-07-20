Başkan Barzani ve Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı’ndan dostluk mesajı

ERBİL (K24)

Başkan Barzani’nin Ofisi’nde yapılan açıklamaya göre bugün Başkan Mesud Barzani, Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Sebastien Lecornu ve beraberindeki heyetle ile bir araya geldi.

Dünya, Irak ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Başkan Barzani ve Sebastien Lecornu, Fransa ve Kürdistan halkları arasındaki tarihi ve dostane ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca, terör örgütü DAİŞ’in saldırıları ve radikal düşüncelerin Irak ve bölge üzerindeki etkileriyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.