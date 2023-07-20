Irak hükümeti İsveç büyükelçisinden ülkeyi terk etmesini istedi

BAĞDAT (K24)

Irak resmi ajansı INA’nın haberine göre, İsveç’teki Kuran-ı Kerim’in yakılması eylemlerinden dolayı Bağdat yönetimi İsveç Büyükelçisi Jessica Svardstrom'a ülkeden ayrılması gerektiğini iletti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Dışişleri Bakanlığı’na ayrıca Irak’ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarını da geri çekmesi yönünde talimat verdi.

İsveç polisi, başkent Stockholm'deki Irak Büyükelçiliği önünde bugün yapılması beklenen Kuran-ı Kerim’i yakma eylemine izin vermişti.

Polis, izin belgesinde eyleme iki kişinin katılmasının beklendiğini belirtmişti. Eylemcilerden birinin Haziran ayında Stockholm'deki bir caminin önünde Kuran-ı Kerim’i yakan Irak asıllı İsveç vatandaşı Salwan Momika olduğu kaydedilmişti.

Bağdat’ta Sadr Hareketi yanlıları, gece geç saatlerde İsveç Büyükelçiliğini basarak binanın bazı bölümlerini ateşe verdi.