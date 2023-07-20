Politika

Şam’dan Türkiye’ye Haseke tepkisi

Türkiye'yi Rojava’nın Haseke kentine giden su kaynağını kesmekle suçlayan Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Bu durum, halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor" denildi.
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suriye Suriye Dışişleri Bakanlığı Rojava Haseke İçme suyu Türkiye BM

HABER MERKEZİ

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Rojava’nın  Haseke kentine giden içme suyunu kaynağını keserek 'insanlık suçu işlediğini' belirtti.

Açıklamada, "Bu durum, özellikle benzeri görülmemiş sıcaklar yaşanırken halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Su, bir silahı ve siyasi amaçlara ulaşmak için bir araç olarak kullanılıyor" ifadelerine yer verildi.

“BM HAREKETE GEÇMELİ”

Türkiye'nin Rojava ve Suriye'deki varlığını 'işgal' olarak tanımlayan bakanlık, Birleşmiş Milletler'e (BM) de çağrıda bulundu.

BM'yi 'uluslararası hukukun toplu ihlalini durdurmak için kararlı ve etkili bir şekilde harekete geçmeye' çağıran Suriye Dışişleri Bakanlığı, acil ve etkili adımlar atılması gerektiğini bildirdi.

Açıklamada, "ABD ve Türk kuvvetleri, Suriye'deki yasadışı varlıklarını sonlandırmalı" denildi

ERDOĞAN “GÖRÜŞMEYE KAPALI DEĞİLİZ” DEMİŞTİ

Körfez ülkelerine yapacağı ziyaret öncesinde açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Şam ilişkilerine değinmişti.

"Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil" diyen Erdoğan, "Biz Beşar Esad'la da görüşme noktasında kapalı değiliz. Görüşürüz. Bütün mesele onların bize yaklaşım tarzı" ifadelerini kullanmıştı.

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