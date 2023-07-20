Şam’dan Türkiye’ye Haseke tepkisi

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Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Rojava’nın Haseke kentine giden içme suyunu kaynağını keserek 'insanlık suçu işlediğini' belirtti.

Açıklamada, "Bu durum, özellikle benzeri görülmemiş sıcaklar yaşanırken halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Su, bir silahı ve siyasi amaçlara ulaşmak için bir araç olarak kullanılıyor" ifadelerine yer verildi.

“BM HAREKETE GEÇMELİ”

Türkiye'nin Rojava ve Suriye'deki varlığını 'işgal' olarak tanımlayan bakanlık, Birleşmiş Milletler'e (BM) de çağrıda bulundu.

BM'yi 'uluslararası hukukun toplu ihlalini durdurmak için kararlı ve etkili bir şekilde harekete geçmeye' çağıran Suriye Dışişleri Bakanlığı, acil ve etkili adımlar atılması gerektiğini bildirdi.

Açıklamada, "ABD ve Türk kuvvetleri, Suriye'deki yasadışı varlıklarını sonlandırmalı" denildi

ERDOĞAN “GÖRÜŞMEYE KAPALI DEĞİLİZ” DEMİŞTİ

Körfez ülkelerine yapacağı ziyaret öncesinde açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Şam ilişkilerine değinmişti.

"Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil" diyen Erdoğan, "Biz Beşar Esad'la da görüşme noktasında kapalı değiliz. Görüşürüz. Bütün mesele onların bize yaklaşım tarzı" ifadelerini kullanmıştı.