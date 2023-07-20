Politika

AB, İran'a İHA parçalarının ihracatına yasak getirdi

Avrupa Birliği, İHA yapımında kullanılabilecek parçaların İran'a ihracatına yasak getirdi.
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avrupa AB İran İHA Yasak

HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, İran'ın Ukrayna'daki savaşında Rusya'ya desteği kapsamında bu ülkeye yeni "kısıtlayıcı tedbir çerçevesi" oluşturuldu.

Bu kapsamda insansız hava aracı (İHA) yapımında kullanılabilecek her türlü parça ve malzemenin AB ülkelerinden İran'a ihracatı yasaklandı.

İran'ın İHA programını destekleyen veya bu programa müdahil olanlara seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren kısıtlayıcı tedbirler getirilmesinin de yolu açıldı.

AB, ayrıca daha önceki yaptırım rejimleri kapsamında 6 İran vatandaşına Rusya ve Suriye'deki yönetimlere askeri destek verdikleri gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldı.

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