Politika

Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı: Bağdat, Kürdistan Bölgesi’nin bütçesini göndermeli

Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Omid Sabah, Kürdistan Bölgesi’nin Irak federal hükümetine verdiği tüm taahhütleri yerine getirdiğini ifade ederek, Bağdat’ın Kürdistan Bölgesi’nin bütçesini göndermesi gerektiğini söyledi.
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ERBİL (K24)

Bağdat’ta basın toplantısı düzenleyen Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Omid Sabah, bütçe tasarısı ve petroldeki gelişmelere ilişkin konuştu.

Sabah, “Kürdistan Bölgesi, verdiği her türlü taahhüdü yerine getirmeye hazır olduğunu göstermiştir” dedi. 

Kürdistan Bölgesi’nin bütçe kanununda belirtilen hususlara bağlı olduğunu anımsatan Sabah, “25 Haziran'dan bu yana Kürdistan Bölgesi, federal hükümete günde 50 ila 60 bin varil petrol teslim etti ve bu miktar federal hükümet tarafından belirlenmiştir” ifadelerini kullandı. 

Bütçenin Kürdistan Bölgesi'ne gönderilmemesi için hiçbir nedenin olmadığını söyleyen Sabah, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin şeffaflığını kanıtlamak için inceleme talebinde bulunduğunu vurguladı.

Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı, bu yıl 26 Haziran'dan itibaren Kürdistan Bölgesi'nin tüm haklarının birlikte ödenmesi gerektiğini belirterek, “Yani sadece maaşların değil, son 6 aya ilişkin bütçelerin hesaplandığı maaşların da bir ay içinde Kürdistan Bölgesi'ne gönderilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

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