CIA Başkanı: Putin hala Wagner liderinden intikam almak isteyebilir

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Aspen Güvenlik Forumu’nda konuşan CIA Başkanı William Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, paralı asker şirketi Wagner’in lideri Yevgeni Progojin ile ilgili ne yapacağını düşünürken, zaman kazanmaya çalıştığını söyledi.

Wagner’in başlattığı isyanın Putin’in inşa ettiği iktidar sistemindeki önemli zayıflıkları sergilediğini dile getiren CIA Başkanı, Putin’in hala Prigojin’den intikam almak isteyebileceğini vurguladı.

Putin’in intikam almak için bekleyebileceğini kaydeden CIA Başkanı William Burns, “Putin genel olarak intikamın soğuk yenen bir yemek olduğunu düşünen biri. Benim deneyimime göre Putin tam bir intikam havarisi ve Prigojin daha fazla cezadan kurtulabilirse şaşırırım” dedi

ABD Başkanı John Biden da geçtiğimiz günlerde Wagner’in liderinin zehirlenme riski olduğunu söylemiş ve “Onun yerinde olsam ne yediğime dikkat eder, gözüm menümde olurdu” ifadelerini kullanmıştı.

CIA Başkanı da benzer ifadeler kullandı ve “Prigojin’in yerinde olsaydım, yemeklerimi önceden tadan kişi kovmazdım” dedi.

CIA Başkanı, Wagner isyanının önceden bildiği belirtilen Rus General Sergey Surovikin’in de “hareket özgürlüğü” olmadığını kaydetti.

RUS YÖNETİMİNE İSYAN

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Prigojin'in Belarus’a gitmesi sonrasında Wagner'in ülkeye yerleşmesi için öneride bulunan Lukaşenko, Belarus ordusunun Wagner savaşçılarının tecrübelerinden yararlanabileceğini kaydetmişti.

Prigojin de bu teklifi kabul ederek paralı savaşçıların bir süre Belarus'ta kalacağını ifade etmişti.