Beyaz Saray: Körfez’de kimse silahlı çatışma istemiyor

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Körfez bölgesinde kimsenin silahlı bir çatışma görmek istemediğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı İran’ın Hürmüz Boğazı’nda serbest deniz ticaretini tehdit etme girişimlerine karşılık olarak bölgedeki askeri varlığını güçlendireceğini açıkladı.

Konuyla ilgili VOA’ya konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Körfez bölgesinde kimsenin silahlı bir çatışma görmek istemediğini belirtti.

Kirby, “Bununla birlikte İran’ın deniz taşımacılığına yönelik saldırıları neredeyse hız kesmeden devam ediyor. Bazıları başarılı oluyor bazıları biz müdahale ettiğimiz için başarılı olmuyor” dedi.

Pentagon’un bölgede yeni askeri unsurların konuşlandırılmasına yönelik açıklamasına değinen John Kirby, bu adımın benzer saldırıların caydırılmasında ABD’nin kabiliyetini artıracağını söyledi.

Kirby, “İran rejimine istikrarsızlığa yol açan bu davranışlara son vermesi çağrısında bulunuyoruz. Bu arada ihtiyaç duyduğumuz kabiliyetlere sahip olduğumuzdan emin olacağız” şeklinde konuştu.

ABD HÜRMÜZ BOĞAZI CİVARINDA DENİZ GÜVENLİĞİ İÇİN ASKERİ VARLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR

Bu arada Savunma Bakanı Lloyd Austin’ın Hürmüz Boğazı ve etrafındaki sularda BATAAN Amfibi Görev Grubu’nun bir kısmının, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) sorumluluk alanında konuşlandırılması talimatını verdiği belirtildi.

Bu görev gücü USS Bataan, USS Carter Hall savaş gemileriyle ilgili personel ve ekipmanı kapsıyor. Savunma Bakanlığı bu savaş gemilerinin, F-35, F-16 ve güdümlü füze destroyeri USS Thomas Hudner’dan oluşan kuvvetlere ilave olarak bölgede konuşlanacağını belirtti.

Pentagon’dan yapılan açıklamada bu adımlarla ABD’nin, “seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasına ve İran’ın bölgede istikrarsızlık yaratma faaliyetlerini caydırmaya yönelik kararlılığını gösterdiği” belirtildi.

Amerikalı yetkililer, İran’ın son dönemde ticari gemilere el koyması ve taciz etmesinin ardından, Mayıs ortasında yaptıkları açıklamada, Körfez Bölgesi’ndeki savunma güçlendireceğini kaydetmişti.

Yetkililer İran’ın son 2 yıl içinde uluslararası bandıralı 15 ticari geminin seyrüsefer haklarına müdahale ettiğini belirtiyor.

ABD Donanması’ndan 5 Temmuz’da yapılan açıklamada İran’ın Hürmüz Boğazı yakınlarında iki petrol tankerine el koyma teşebbüsünde bulunduğunu ve birine ateş açtığını kaydetmişti.

Yetkililer ABD’nin olay yerine güdümlü füze destroyeri göndermesinin ardından İran donanmasına ait gemilerin geri adım attığını belirtmişti.