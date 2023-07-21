İmamoğlu: Bir, iki hafta içinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’den önemli isimlerle gerçekleştirdiği ve sızdırılan zoom toplantısına ilişkin konuştu.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, sızdırılan video gündemine ilişkin olarak, “Kongre takvimi devam ederken il ve ilçe örgütlerinin görevden alınması, demokratik yarışı engelleyecek, üye iradesine haksız müdahalenin önünü açacak kötü uygulamalardır. Zaten kalan süre hesaplandığında ortalama üç ay içinde ilçe ve il kongreleri yapılmış olacak ve yeni yönetimler göreve gelecektir. Bunu beklemeden örgütlerin görevden alınarak atama yapılması, devam eden delege seçimlerine ve kongrelere yukardan müdahale etme niyetinin hâkim olduğu tereddüdünü haklı olarak düşündürmektedir” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu söz konusu toplantının “darbe” olarak değerlendirilmesine şöyle tepki gösterdi:

“Herkesin sorumlulukları var. Ben genel başkanla da dört kez görüşmüşüm. İki kez telefonla konuşmuşum. Yazışmalarımız var. Genel başkanla konuşuyorum bu mevzuları. Genel başkanla konuşan bir insanım ben, başından beri arayışı olan bir insanım. Ayıp yani.

(İhanet ifadesinin kullanılmasına) O cümleyi sarf eden akıl, kendini tarifler. O tarife uyan insanlar vardır ne yazık ki içeride ve dışarıda. Bu her zaman olmuştur. Biliriz o insanları. Ama önemsemeyiz. Gücü kendinde zanneden bu insanların aslında güçsüz kaldıklarını zaman hep ispat etmiştir. 13 yıldır o tarz kelimelerle beni suçlayan insanlarla mücadele ettim. Onun için hiç önemi yok.”

İmamoğlu, görüntülerin sızdırılması hakkında da, “Bildiğim şeyler değil. Ama tabi ki izini sürüyoruz. Elde ettiğimiz bireyler olursa mutlaka hukuki işlem başlatacağız” dedi.

İmamoğlu, “Bu videoya gerek kalmaksızın bir iki hafta içerisinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım. Elbette ki farklı insanların fikirleriyle olgunlaşıyor” şeklinde konuştu.