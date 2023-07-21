Politika

Amsterdam daha fazla turist istemiyor: Büyük gemilere yasak

Ziyaretçi sayısını ve çevre kirliliğini azaltmayı amaçlayan Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da belediye, büyük yolcu gemilerinin kent merkezine demirlemesini yasakladı.
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HABER MERKEZİ

BBC Türkçe’nin AFP Haber Ajansı’na dayandırdığı habere göre, sosyal demokratlar, çevreciler ve merkez sağ D66 Partisi’nin yönettiği belediye, büyük gemileri yasaklama kararı aldığını bildirdi: 

“Kirliliğe yol açan büyük yolcu gemileri, şehrimizin sürdürülebilirlik amaçlarıyla uyumlu değil.”

Açıklamada ayrıca, yolcu gemilerinin kentin tarihi güney kesimiyle kuzey kısmı arasında yapılması planlanan yeni köprüyle de uyumlu olmadığı vurgulandı.

Karar, Amsterdam’da ana tren garı yakınlarında, İj Nehri kenarındaki yolcu gemisi terminalinin kapanması anlamına geliyor.

Bu, başkentte kitlesel turizmi önlemek için alınan önlemlerden sadece biri.

Belediye, daha önce de Amsterdam’ın merkezinde sokaklarda marihuana içilmesini yasaklamıştı.

Büyük yolcu gemileri, kitlesel turizmin bir simgesi oldu ve yasak kararı belediye meclisinde büyük bir çoğunlukla alındı.

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