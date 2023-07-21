CHP'de ‘Genel Başkan Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olsun’ tartışması

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 14 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan tartışmalar, CHP kurmaylarının Ekrem İmamoğlu öncülüğündeki online toplantıda bir araya gelmesiyle büyüdü.

Cumhuriyet'in haberine göre CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in ekibinin, genel başkanlık için güçlü adaylardan biri olarak görülen İmamoğlu ekibine, “öneride bulunduğu” iddia edildi.

Bu kapsamda, “Özel’in Genel Başkan olmasının, İmamoğlu’nun İBB Başkanlığı’na devam etmesinin, zamanı gelince de partinin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin önerildiği” öne sürüldü.

İmamoğlu ekibinin ise öneriye sıcak bakmadığı belirtildi. Partinin önceki gün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK)ise, bazı MYK üyelerinin, İmamoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen ve görüntülerinin sızmasının ardından tartışma yaratan toplantı nedeniyle, “CHP’nin Meclis grubunun görevden alınmasının önerildiği” belirtildi.

Üyelerin seçimle gelmesi nedeniyle görevden almanın mümkün olmadığı da kaydedilirken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun öneriye sessiz kaldığı ve yorum yapmadığı aktarıldı.

İSTANBUL’DA SON DURUM

Şu ana kadar İstanbul’da 570 mahallede seçim yapıldığı, bu seçimlerin 520’sinde Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin, 50’sinde ise İmamoğlu ekibinin çıktığını belirten yöneticiler, Karadeniz’de de çoğunluğun Kılıçdaroğlu’nun ekibinde olduğunu kaydediyor.