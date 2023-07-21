Gelecek Partisi ve İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na tepki

HABER MERKEZİ

Kılıçdaroğlu, Habertürk’e verdiği röportajda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile arasında bir protokol olduğunu kabul etmiş, Millet İttifakı içinde yer alan partilerin protokolün içeriğinden haberdar olmadığını belirtmişti.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Milletimize ödemek zorunda olduğumuz bir özür ve özeleştiri borcumuz var" dedi.

Yılmaz "Kendi adıma, geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum. Ve bu özrü, sadece seçimleri kaybettiğimiz için değil aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı elde etmek ve seçimleri kazanmak için kullandığı yöntemlerle yeteri kadar mücadele edemediğim için diliyorum. Seçim kampanyasını popülizme indirgeyen, eleştirdiği kişiye dönüşen ve sahici politikalar üretemeyen bir isim/ekip Türkiye'nin kaderini belirlememeliydi" ifadelerini kullandı.

"ORTAKLARININ ARKASINDAN İŞ ÇEVİRME" ELEŞTİRİSİ

Yılmaz ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu ülke insanının umutlarını ve kurumlarını, kendi şahsi mülküymüş gibi kapalı kapılar ardında pazarlamak ve yola birlikte çıktığı ortaklarının arkasından iş çevirmek ne demokratik teamüllere ne de siyasi etiğe sığar. Maalesef muhalefetteki dar bir çıkar grubu toplumdaki güçlü değişim iradesini kendi emelleri ve siyasi ikballeri için kullanmaktan hicap duymuyor" dedi.

"Çözmemiz ve yakın tarihe bakıp yüzleşmemiz gereken buna benzer birçok sorun olduğunu görüyorum" diyen Yılmaz, "Muhalefete egemen olan linç kültürünü, medya manipülasyonuyla sonuç elde etme kurnazlığını, komplo teorileriyle insanları yaftalamayı, itibarsızlaştırma kampanyalarını ve entrikayı siyaset zannetme eğilimini tamamen reddetmeliyiz. Bunu başarmadan atacağımız her siyasi adım bizi milletten uzaklaştıracak ve onların gözünde yozlaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'na yönelik "Başka hiçbir söz, seçim mağlubiyeti nedeniyle duyduğum büyük üzüntüyü ortadan kaldıramazdı” dedi.

Özcan, “Teşekkür ederim Sn. Kılıçdaroğlu! Ben ve benim gibi gecesini gündüzüne katan binlerce insanlara büyük bir teselli bahşettiniz! İyi ki olmamış!" ifadelerini kullandı.