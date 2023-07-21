Almanya Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye açıklaması: Naif değiliz

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları toplantısından önce yaptığı açıklamada, "(Türkiye'deki) Seçimlerden sonra, stratejik düşünme zamanıdır. Bunu yaparken naif değiliz. Acil reformlara ihtiyaç olduğu açıktır ancak bu jeopolitik ve zorlu zamanlarda, her zaman kolay olmasa da bölgemizdeki kilit bir ortakla (Türkiye) birlikte çalışmak istediğimiz de açıktır" dedi.

AB toplantısında ülkesinin girişimiyle Türkiye ile ilişkileri gündeme aldıklarını hatırlatan Baerbock, "Küresel, stratejik olarak önemli bir aktör ve doğrudan komşumuz" şeklinde nitelendirdiği Türkiye ile işbirliğinin nasıl sürdürüleceği üzerine tekrar düşünmenin önemine işaret ederek, "Bunlar sadece yakın komşularımızla ilgili sorular değil, aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya savaşı ve iklim kriziyle ilgili sorulardır" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Türkiye ile yakın bağları olduğunu vurgulayan Baerbock, Almanya'da çifte vatandaşlığa sahip pek çok kişi olduğuna işaret etti.

AB'ye katılım sürecine ilişkin çok net kuralların olduğuna dikkati çeken Baerbock, "Türkiye'ye ilişkin katılım perspektifleri, süreçleri ve ilerlemeleri son yıllarda sadece durmakla kalmadı, aynı zamanda derin dondurucuya da girdi diyebilirim" diye konuştu.

Bununla birlikte, Türkiye ve AB ülkelerinin birbirleriyle diyalog halinde olmasının ve bu zor zamanlarda birlikte nasıl daha yakın çalışabileceğine bakmanın son derece önemli olduğunu dile getiren Baerbock, “Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanlarında sorumluluklarını yerine getirmediğini” belirtti.