Politika

Putin’den Polonya’ya: Stalin’in hediyesini hatırlatacağız

Rusya lideri Putin, "Polonya'nın batısı, Stalin'in ülkeye hediyesi, Polonya bunu unuttu. Bunu onlara hatırlatacağız" dedi.
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dünya Vladimir Putin Polonya uyarı

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın on binlerce askerini kaybettiğini savunan Vladimir Putin, "Polonya liderleri, NATO çatısı altında koalisyon kurmak ve Ukrayna'daki çatışmaya müdahale etmek istiyor" dedi.

Putin, bu sözlerin ardından Polonya'ya uyarı niteliğinde bir mesaj verdi:

"Polonya'nın batısı (Josef) Stalin'in ülkeye hediyesi, Polonya bunu unuttu. Bunu onlara hatırlatacağız."

Belarus'a saldırının Rusya'ya saldırı anlamına geleceğini vurgulayan Putin, Rusya'nın Belarus'a yönelı̇k her türlü saldırıya elı̇ndekı̇ tüm güçle karşılık vereceğı̇nı̇ söyledı̇.

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