Birçok kentte DEDAŞ işçileri iş bırakma eylemi başlattı

DİYARBAKIR (K24)

Eksim Holding'e bağlı Dicle Elektrik Dağıtım AŞ’de (DEDAŞ) çalışan işçiler birçok ilde iş bıraktı.

Diyarbakır’daki eylemde açıklama yapan DEDAŞ çalışanı Mehmet Köse, işçilerin şirket tarafından işten çıkarılmakla tehdit edildiğini belirtti.

Köse, “Tehditleri kabul etmiyoruz. Davamızdan vazgeçmiyoruz. 11 TL ile çalışan arkadaşlarımız var. Direk üstünde elektriğe kapılan, kaza geçiren, hayatını kaybeden arkadaşlarımız var. 11 TL için canımızdan oluyoruz. Kabul etmiyoruz. Sendika hakkımız, söke söke alacağız. Bu saatten sonra olacaklardan sorumlu değiliz. Eylem isterse bir hafta sürsün. Haklarımızı alana kadar vazgeçmiyoruz” ifadelerini kullandı.

İşçiler bekleyişini sürdürürken işçi temsilcisi Muhammed Kılıç, yaptıkları görüşmeye dair şunları söyledi:

“Yönetimle görüşmedik, aracılarla görüşebildik. Bize verilen hakkın enflasyon üzerinde olduğu söylendi. Bundan başka bir şey yapılamayacağı söylendi. İşçilerin işbaşı yapması istendi."

MARDİN'DE OTURMA EYLEMİ

Sendikal hakları için Mardin'de de eyleme çıkan DEDAŞ çalışanları, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde iş bıraktı.

DEDAŞ işçileri, Siirt ve Batman'da DEDAŞ şubelerinde aynı taleplerle eylemler gerçekleştirdi.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ NELER?

DEDAŞ işçileri, sendikaya üyelik, asgari ücrete yüzde 80 net zam, yol ve yemek ücretlerinin devletin belirlediği miktarda verilmesi, gece vardiyasına yüzde 15 ek ücret, ekip şefi farkı, 6 ayda bir ikramiye, şoförlük için ek ücret, banka promosyonu, ramazan ve Kurban Bayramı promosyonu, mesai ücreti artışı, resmi tatil mesai ücreti, okul, evlilik, doğum ve yakıt yardımı, saha personeli yıpranma ek ücreti taleplerinde bulunuyor.