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Maraş’ta 4 büyüklüğünde deprem

Maraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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kürdistan Maraş Elbistan Deprem

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Maraş'ın Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,55 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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