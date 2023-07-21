Maraş’ta 4 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Maraş'ın Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,55 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 21, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-07-21
Saat:14:23:24 TSİ
Enlem:38.176 N
Boylam:37.256 E
Derinlik:5.55 km
Detay:https://t.co/PypwAJnd9f@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi