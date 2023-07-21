Rusya: Afrika ülkelerine tahıl tedariki için yeni rotalar üstünde çalışıyoruz

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, tahıl anlaşmasından çekilmeleri sonrası Afrika ülkelerine tahıl tedariki için yeni rotalar üstünde çalışmakta olduklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Ukrayna ve Rusya tahıl ürünlerinin dünya pazarlarına ulaştırılması için İstanbul’da geçen sene imzalanan anlaşmadan çekilmeleriyle ilgili bir soru karşısında, “Yeni rotalara gelince, bu lojistikle ilgili teknik bir mesele ve bunun üstünde çalışıyoruz” dedi.

Verşinin, Türkiye ile yeni bir tahıl anlaşması yapılması olasılığının sorulması üstüne de, “Dünya pazarlarına tahıl tedarikinin devam etmesi konusunda her seçeneği değerlendiriyoruz” yanıtını verdi.