Genel

Rusya: Afrika ülkelerine tahıl tedariki için yeni rotalar üstünde çalışıyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Afrika ülkelerine tahıl tedariki için yeni rotalar üstünde çalıştıklarını belirtti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Rusya Afrika tahıl Sergey Verşinin

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, tahıl anlaşmasından çekilmeleri sonrası Afrika ülkelerine tahıl tedariki için yeni rotalar üstünde çalışmakta olduklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Ukrayna ve Rusya tahıl ürünlerinin dünya pazarlarına ulaştırılması için İstanbul’da geçen sene imzalanan anlaşmadan çekilmeleriyle ilgili bir soru karşısında, “Yeni rotalara gelince, bu lojistikle ilgili teknik bir mesele ve bunun üstünde çalışıyoruz” dedi.

Verşinin, Türkiye ile yeni bir tahıl anlaşması yapılması olasılığının sorulması üstüne de, “Dünya pazarlarına tahıl tedarikinin devam etmesi konusunda her seçeneği değerlendiriyoruz” yanıtını verdi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv