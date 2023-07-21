Teknoloji

Twitter'da erişim sorunu

Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. Twitter'dan henüz açıklama yapılmasa da downdetector bir problem olduğunu tespit etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Twitter erişim sorunu

HABER MERKEZİ

Twitter üzerinde bazı kullanıcılar, diğer profillerin Tweetlerini görüntüleyemezken bazı kullanıcılar etkileşime giremiyor.

Sorunun henüz nereden kaynaklandığı bilinmese de downdetector tarafından Twitter üzerinde bir problem olduğu tespit edildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Twitter'ın temsilci belirlememesinden dolayı reklam vermeyi yasaklamıştı.

Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakan yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 3 ay içerisinde temsilcinin belirlenmemesi durumunda Twitter'ın bant genişliğinin daraltılmasını gündeme aldıklarını duyurmuştu.

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