WHO: Dünya nüfusunun yarısı dang virüsü riski altında

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bugün yaptığı açıklamada dünya nüfusunun yarısının sivrisineklerden bulaşan dang virüsüne yakalanma riski altında olduğu uyarısında bulundu.

WHO'nun tropikal hastalıklar birim başkanı Raman Velayudhan, Cenevre'de düzenlenen BM basın brifinginde, WHO'nun 2000-2022 yılları arasında dang vakalarında sekiz kat artış kaydederek 500 bin vakanın 4,2 milyona yükseldiğini söyledi.

Velayudhan, örgütün son yıllarda daha fazla ve daha doğru rakamlar elde etmesi nedeniyle gerçek rakamın çok daha yüksek olabileceğinin altını çizdi.

"Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı dang riski altında ve dang yaklaşık 129 ülkeyi etkiliyor" diyen Velayudhan, günde yaklaşık 100 ila 400 milyon vakanın rapor edildiğini belirtti.

Dang hastalığının ciddi bir hastalık olduğunu ve çoğunlukla sivrisineklerin ısırması yoluyla bir kişiden diğerine yayılan viral bir enfeksiyon olduğunu söyledi.

Şu anda piyasada bulunan tek aşının Sanofi Pasteur aşısı olduğunu söyleyen yetkili, bu aşı yaklaşık 20 ülkede kullanım için tescil edildiğini belirtti. Aşı sadece bir kez dang hastalığına yakalanmış kişileri korumakta ve kişilerin üç kez dang aşısı olmasını gerektirmektedir.

Tahminlere göre dang ölümlerinin yılda 40 bin ila 70 bin arasında değiştiğini gösterdiğini söyleyen Bakan, bunları hala rapor etmeyen birçok ülke olduğunu da sözlerine ekledi.

Velayudhan, "Ülkelerin çoğunda vaka ölüm oranı yüzde 1'in altında ve biz bunu daha da düşürmeyi umuyoruz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Dang hastalığına yakalanan çoğu kişide belirti görülmez. En sık görülen belirtiler yüksek ateş, baş ağrısı, vücut ağrıları, mide bulantısı ve döküntüdür. Çoğu da 1-2 hafta içinde iyileşir. Bazı kişilerde şiddetli dang hastalığı gelişebilir ve hastanede bakıma ihtiyaç duyarlar.