Politika

Gizli toplantı sonrası ilk görüşme | Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu yarın görüşecek

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yarın başkanlar toplantısında görüşeceği öğrenildi.
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türkiye Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP

HABER MERKEZİ 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleriyle yaptığı toplantıya ilişkin tartışma sürerken CHP’de gözler hafta sonu yapılacak 2 kritik toplantıya çevrildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önce belediye başkanları ile biraraya gelecek ardından da Parti Meclisi’ni toplayacak.

Belediye başkanları toplantısında Kılıçdaroğlu, gizli toplantı tartışmasının odağındaki isim olan İmamoğlu ile ilk kez bir araya gelecek.

Tüm büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının davet edildiği toplantıda, ilk olarak geride bırakılan seçimlere yönelik değerlendirmelerin yapılması ardından da 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin görüşlerin dile getirilmesi bekleniyor.

Kritik Parti Meclisi toplantısı ise pazar günü saat 13.30’da başlayacak.

Çarşamba günü yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İmamoğlu’nun çevrimiçi toplantısına katılan diğer PM üyelerinin pazar günü yapılacak toplantıya tam kadro katılmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

Toplantıdan çıkacak kararlar ise kritik önem taşıyor.

Genel Merkez tarafından görevden alınan il ve ilçe başkanları için oylama yapılacak.

Göreve iade yönünde karar çıkması durumunda bu İmamoğlu'nun Parti Meclisi üzerindeki etkisini yansıtacak.

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