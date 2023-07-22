Bağdat’ta protestoculardan Danimarka Büyükelçiliği’ni yakma tehdidi!

BAĞDAT (K24)

K24 Bağdat muhabiri, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı kişilerin, gösteri düzenleyerek, Yeşil Bölge’ye doğru ilerlediğini ve Danimarka Büyükelçiliği binasını yakma tehdidinde bulunduğunu bildirdi.

Muhabirimiz, Cumhuriyet Köprüsü üzerinde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında gerginlik yaşandığını, göstericilerin bariyerleri yıkarak Yeşil Bölge’ye ilerlemeye çalıştığını aktardı.

Dün, Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kuran-ı Kerim'i yere atarak üzerine bastı.

Daha sonra Kuran-ı Kerim'i yakan grup bu anları sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı.

Grup, bu eylemi İsveç'in Bağdat Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı protesto etmek için düzenlediğini bildirdi.

Danske Patrioter isimli grup, daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim'e yönelik benzer bir eylemde bulunarak, İslam'a hakaret etmişti.