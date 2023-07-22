Politika

Irak: Danimarka’da Kuran-ı Kerim ve Irak bayrağına yapılan saygısızlığı kınıyoruz

Irak Dışişleri Bakanlığı, Danimarka’daki Irak Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim ve Irak bayrağının yakılmasını kınadı.
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Irak Irak Danimarka Kuran-ı Kerimin yakılması

BAĞDAT (K24)

Bakanlık Sözcüsü Ahmed Sahaf yaptığı açıklamada Kopenhag’daki eylemi kınayarak, “Bu nefret dolu olayı soruşturacağız. Bu olay hiçbir şekilde ifade ve gösteri özgürlüğü çerçevesine girmez. Bu yüzden bu tür eylemler şiddetli tepkileri doğuruyor” dedi.

Sahaf, “Uluslararası toplumdan, dünyadaki toplumsal barışı ve birlikteliği ihlal eden bu vahşice eylemler karşısında acil ve sorumlu davranmasını talep ediyoruz” ifadesini kullandı.

Dün, Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim ve Irak bayrağı yaktı.

Bugün de Bağdat’ta Sadr yanlıları, Danimarka Büyükelçiliği’ni ateşe vermek için yürüyüşe geçti ancak güvenlik güçleri eyleme engel oldu.

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