Ekonomi

Benzine 2 TL zam bekleniyor

Motorine dün 1 lira 55 kuruşluk zam gelmesinin ardından salı günü benzine 2 TL zam gelmesi bekleniyor.
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türkiye Benzin Motorin Akaryakıt fiyatları Zam

HABER MERKEZİ

Döviz ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor.

T24’ün haberine göre motorinin ardından bugün benzine bir zam daha geliyor.

Buna göre salı günü benzine 2 TL zam gelmesi bekleniyor. 

Benzinin fiyatı, İstanbul'da 34,03 liradan; motorinin fiyatı 33,92 liradan satılıyor.

Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı gereği ÖTV tutarları, benzinde ve motorinde 5 lira, LPG'de 4 lira artış olarak belirlenmişti. Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükselmişti. 

 

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