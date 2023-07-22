Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti Bağdat’a gidiyor: Gündem maaş ve bütçe

ERBİL (K24)

K24’e bilgi veren Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetindeki Cotyar Adil, yarın Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyaret edeceklerini ifade etti.

Cotyar Adil’in aktardığına göre Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti, Irak hükümet yetkilileriyle Kürdistan Bölgesi’nin maaş ve bütçesini görüşecek.

“BAĞDAT, KÜRDİSTAN BÖLGESİ’NİN BÜTÇESİNİ GÖNDERMELİ”

Bu arada önceki gün Bağdat’ta basın toplantısı düzenleyen Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Omid Sabah, bütçe tasarısı ve petroldeki gelişmelere ilişkin konuşmuştu.

Sabah, “Kürdistan Bölgesi, verdiği her türlü taahhüdü yerine getirmeye hazır olduğunu göstermiştir” demişti.

Erbil’in bütçe kanununda belirtilen hususlara bağlı olduğunu anımsatan Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı, son 6 aya ilişkin maaşların da Kürdistan Bölgesi’ne gönderilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

IRAK CUMHURBAŞKANI, BÜTÇE YASASINI İMZALAMIŞTI

Diğer yandan Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, 21 Haziran’da Irak Parlamentosu’nda kabul edilen 2023, 2024 ve 2025 yılı bütçe yasasını imzalamıştı.

Yasaya göre, Irak bütçesinin en büyük geliri, Kürdistan Bölgesi'nden günde 400 bin varil olmak üzere Irak genelinden günde 3,5 milyon varil ihraç etmesi gereken petrol ihracatına bağlı.