Bakanlık açıkladı: Helikopter palinin çarptığı asker hayatını kaybetti

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi sınırlarında yürütülen “Pençe-Kilit Harekatı”nda dün helikopter palinin çarpması sonucu yaralanan bir askerin hayatını kaybettiği bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Harekatı”ın yürütüldüğü Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgesinde dün helikopter palinin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç'un yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ölen askerin, Van'ın Erciş ilçesinin ailesinin Örene Mahallesi'nde ikamet ettiği kaydedildi.