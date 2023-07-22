Politika

Başbakan’dan Kardinal Sako’ya: Birlikte yaşamın başkenti Erbil’e hoş geldiniz

Başbakan Mesrur Barzani, Irak'taki Keldani Katolik Kilisesi Patriği Kardinal Louis Sako’nun Erbil’e gelmesiyle ilgili sıcak bir karşılama mesajı yayımladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani Kardinal Louis Sako

ERBİL (K24)

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, “Patrik Louis Sako’yu, tüm dinlerin, inanç ve milletlerin birlikte yaşamın başkenti Erbil’i gelişi dolayısıyla en içten şekilde karşılıyoruz” dedi.

Başbakan mesajının devamında, “Kürdistan, Hristiyanlara destek vermeye devam edecek. Sayın Patriğe yönelik muameleyi en sert şekilde kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, 3 Temmuz’da Irak'taki Keldani Katolik Kilisesi Patriği Kardinal Louis Sako’nun atama kararını iptal etmişti.

Karara tepki gösteren Hristiyanlar, Erbil’in Ankawa ilçesinde protesto gösterisi düzenledi.

Yaşananlar üzerine Kardinal Louis Sako, Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’e geldi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv