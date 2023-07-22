Başbakan’dan Kardinal Sako’ya: Birlikte yaşamın başkenti Erbil’e hoş geldiniz

ERBİL (K24)

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, “Patrik Louis Sako’yu, tüm dinlerin, inanç ve milletlerin birlikte yaşamın başkenti Erbil’i gelişi dolayısıyla en içten şekilde karşılıyoruz” dedi.

Başbakan mesajının devamında, “Kürdistan, Hristiyanlara destek vermeye devam edecek. Sayın Patriğe yönelik muameleyi en sert şekilde kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

بەخێرهاتنێکی گەرمی بەڕێز قەداسەتی پاتریاک لویس ساکۆ دەکەین بۆ هەولێر، پایتەختی پێکەوەژیانی ئاشتیانەی هەموو ئایین و ئایینزا و نەتەوەکان.



کوردستان بەردەوام دەبێت لە پشتیوانیکردنی کریستیانەکان. بە تووندی سەرکۆنەی ئەو مامەڵە نەشیاوەی بەرامبەر بە بەڕێزیان کراوە دەکەین. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) July 22, 2023

NE OLMUŞTU?

Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, 3 Temmuz’da Irak'taki Keldani Katolik Kilisesi Patriği Kardinal Louis Sako’nun atama kararını iptal etmişti.

Karara tepki gösteren Hristiyanlar, Erbil’in Ankawa ilçesinde protesto gösterisi düzenledi.

Yaşananlar üzerine Kardinal Louis Sako, Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’e geldi.