HÜDA PAR yöneticilerine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

HABER MERKEZİ

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı’nda parti yöneticilerine yönelik saldırı olduğu bildirildi.

Saldırıya ilişkin HÜDA PAR’dan açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Adana İl Başkanlığımıza alçakça saldırı!

İl Başkanımız Salih Demir ve İl Sekreterimiz Sacit Pişgin, parti il başkanlığı mescidinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan arkadaşlarımızdan Sacit Pişgin kardeşimiz şehit oldu.

Haince saldırıda vefat eden kardeşimize Allah’tan rahmet; aile, yakınları ve dava arkadaşlarına sabır diliyoruz. Saldırganları ve bu cürmün arkasındaki zalimleri lanetliyoruz! Olayın bir an önce açığa kavuşturulmasını bekliyoruz.”