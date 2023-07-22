Politika

CHP: Halk TV ile tüm ilişkimiz sona erdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem partisi ile Halk TV arasında yapılan anlaşmanın tek taraflı fesih edildiğini, kanal ile ilişkilerinin sona erdiğini belirtti.
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türkiye halk tv CHP

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP ile Halk TV arasında yapılan anlaşmanın taraflarınca tek taraflı fesih edildiğini belirterek açıklama yaptı.

CHP ile Halk TV arasında yapılan canlı yayın anlaşması üzerine fesih kararını duyuran Eren Erdem yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi (Sayıştay) denetimine tabi; 01.01.2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir."

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