Politika

Deyr ez-Zor’da bir DAİŞ emiri yakalandı

Deyr ez-Zor’da DSG’nin bünyesinde yer alan İç Güvenlik’e bağlı YAT güçleri, özel bir operasyonla bir DAİŞ emirini yakaladığını duyurdu.
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kürdistan Deyr ez-Zor DAİŞ DSG

HABER MERKEZİ

Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) bağlı İç Güvenlik Kuvvetleri, Deyr ez-Zor’un doğu kırsalında düzenledikleri operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Uluslararası Koalisyon’nun desteğiyle 22 Temmuz’da düzenledikleri operasyonda terör örgütü DAİŞ’in bir emirinin yakalandığı belirtildi. 

Operasyonda DAİŞ emirinin saklandığı yerde bulunan çok sayıda silah ve mühimmata da el konulduğu kaydedildi.  

Açıklamada, ilk soruşturmanın tamamlanmasının ardından DAİŞ emirinin mahkemeye sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

İç Güvenlik Kuvvetleri, Temmuz ayında DAİŞ bağlantılı çok sayıda kişiyi ve bir DAİŞ emrini daha yakalamıştı.

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