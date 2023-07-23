Deyr ez-Zor’da bir DAİŞ emiri yakalandı

HABER MERKEZİ

Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) bağlı İç Güvenlik Kuvvetleri, Deyr ez-Zor’un doğu kırsalında düzenledikleri operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Uluslararası Koalisyon’nun desteğiyle 22 Temmuz’da düzenledikleri operasyonda terör örgütü DAİŞ’in bir emirinin yakalandığı belirtildi.

Operasyonda DAİŞ emirinin saklandığı yerde bulunan çok sayıda silah ve mühimmata da el konulduğu kaydedildi.

Açıklamada, ilk soruşturmanın tamamlanmasının ardından DAİŞ emirinin mahkemeye sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

İç Güvenlik Kuvvetleri, Temmuz ayında DAİŞ bağlantılı çok sayıda kişiyi ve bir DAİŞ emrini daha yakalamıştı.