İsveç Dışişleri Bakanlığı’ndan K24’e: Gösterilere izin veriyoruz, Kuran yakılmasına değil

STOCKHOLM (K24)

K24’ün yazılı sorularını yanıtlayan İsveç Dışişleri Bakanlığı, son dönemde ülkede yaşanan Kuran-ı Kerim ve Irak bayrağının yakılması eylemleri ile İsveç’in Bağdat Büyükelçisi’nin sınır dışı edilmesi ve gerilen İsveç-Irak ilişkilerini değerlendirdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Kuran-ı Kerim ve Irak bayrağının Stockholm’deki Irak Büyükelçiliği önünde yakılması sonra 20 Temmuz’da İsveç Büyükelçisi’nden Irak’ı terk etmesini istemişti.

Bakanlık, “İsveç’in Bağdat Büyükelçisi şu an Stockholm’de. Iraklı yetkililerle ilişkilerimiz ve görüşmelerimiz sürüyor. İsveç hükümeti, bazı radikal ve provokatör kişilerin İsveç’teki Müslümanlar ile Müslüman olmaya toplumun arasını açma çabalarından oldukça rahatsız” yanıtını verdi.

Salwan Momika isimli Iraklı, 28 Haziran’da Stockholm’deki Irak Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim ve Irak bayrağı yakmıştı. 20 Temmuz’da da aynı eylemi tekrar eden Momika, büyük tepki topladı.

K24’ün İsveç Dışişleri Bakanlığı’na yönelttiği sorular ve Bakanlığın verdiği cevaplar şöyle:

Büyükelçiliniz Bağdat’tan gönderildikten sonra Irak hükümetiyle ilişkiniz kaldı mı?

-Irak hükümetinin, kendi Dışişleri Bakanlığı’na yazdığı ve Irak Büyükelçisi’nin Stockholm’den çekilmesinin istendiği bilgiden haberimiz oldu. Ayrıca İsveç Büyükelçisi’nin de Bağdat’ı terk etmesi istenmişti. İsveç Büyükelçisi şu an Stockholm’de. Iraklı yetkililerle ilişkilerimiz ve görüşmelerimiz sürüyor. 20 Temmuz’da İsveç Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak İsveç hükümetinin bu meşru olmayan faaliyetleri en sert şekilde kınadı. İsveç hükümeti, bazı radikal ve provokatör kişilerin İsveç’teki Müslümanlar ile Müslüman olmaya toplumun arasını açma çabalarından oldukça rahatsız.

Kuran ya da başka bir kutsal kitaba hakaret, saldırgan bir tavır, saygısızlık ve açık provokasyondur. İsveç’te ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve benzeri fikirlere yer yok.

İsveç hükümeti bir kez daha Kuran ve Irak bayrağının yakılmasına izin verir mi?

-Hükümetteki yönetimlerimiz bağımsızdır ve bağımsız kararlar verirler. Polis yönetimi tüm halka toplantı ve gösteri izni verir ancak Kuran ya da başka bir kutsal kitabın yakılmasına izin vermez. İsveç genel yasalarında gösterilere izin verilmesiyle ilgili düzenlemeler bulunur. Gösterilere izin verme hakkı İsveç polisindedir.

Kuran’ı yakan şahıs (Salwan Momika) Irak makamlarına teslim edilecek mi?

-Bu soruya yanıt veremeyiz. Bu soruyu ilgili İsveç makamlarına yöneltebilirsiniz.