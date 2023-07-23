Akşener: Kılıçdaroğlu ile Özdağ’ın mutabakatından haberim yoktu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "Kılıçdaroğlu seçimi kazansaydı üç bakanlık ve MİT bize verilecekti" açıklamasına ilişkin konuştu.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Meral Akşener, "Kılıçdaroğlu'nun açık ya da örtülü mutabakat yapma yetkisi vardı. Bu yetkisini kullanır ya da kullanmaz. Kemal Bey partisine düşecek bakanlıklar hakkında istediği gibi tasarrufta bulunur. Bu yalnızca iki genel başkanı ilgilendirir" dedi.

"Ancak biz aramızda bakanlıkları bölüşmemiştik" diyen Akşener, "Dolayısıyla henüz bakanlıkları konuşmadan İçişleri ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur" ifadelerini kullandı.

Akşener, şunları söyledi:

"Hangi bakanlık hangi partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır."

Ümit Özdağ mutabakattan Akşener'in de haberi olduğunu iddia etmiş ve Aytun Çıray da söz konusu iddiayı yinelemişti.

Özdağ ve Çıray'ın iddiası sorulan Akşener, gizli mutabakattan haberdar olmadığını, yalnızca kamuoyuna yansıyan yedi maddelik mutabakatı bildiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "Kılıçdaroğlu seçimi kazansaydı üç bakanlık ve MİT bize verilecekti" iddiasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, "Ümit Özdağ ile aranızda yaptığınız özel bir protokol var mı?" sorusuna, "Var" karşılığını vermişti.

Protokolde Özdağ'a İçişleri Bakanlığı dahil iki bakanlık sözü verip vermediği sorulan Kılıçdaroğlu, "O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokoldür. Benim bu konuda konuşmam en azından ahlaki olarak doğru değil. Protokol evet var, ikimizin arasında imzalandı. Bu protokol kamuoyuna açık bir protokol değil. Dolayısıyla ikimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür. Nokta" cevabını vermişti.