Politika

BM: Bu yıl 16 bin 529 Suriyeli ülkelerine döndü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Ürdün’de yaşayan yaklaşık 2 bin Suriyelinin son 6 ay içinde ülkelerine döndüğünü açıkladı.
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suriye Suriyeli mülteciler

HABER MERKEZİ

UNHCR’nin açıklamasına göre 2023 yılı başından beri Irak, Ürdün, Mısır, Türkiye ve Lübnan’dan 16 bin 529 Suriyeli ülkelerine dönüş yaptı.

6 ayda sadece Ürdün’den ülkelerine dönen Suriyeli sayısının bin 941 olduğu belirtildi.

2021’de 35 bin 624, 2022 yılında ise 50 bin 966 Suriyeli sığınmacının, ülkelerine döndüğü kaydedildi.

UNHCR, şu anda günlük ortalama 91 sığınmacının Suriye’ye döndüğünü açıkladı.

Resmi rakamlara göre Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından beri 13 milyondan fazla Suriyeli göç etmek zorunda kaldı.

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