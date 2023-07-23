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Bardan dışarı çıkarılan kişi molotof kokteyli attı: 11 ölü

Meksika’da, dışarı atıldığı barı kundaklayıp, 11 kişinin ölümüne yol açan bir zanlının tutuklandığı belirtildi.
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dünya meksika

HABER MERKEZİ

Olay ABD sınırına sadece bir sokak uzaklıktaki San Luis Rio Colorado’da yaşandı.

Yetkililer, sarhoş zanlının Beer House adlı bara bir molotof kokteyli attığını belirtti.

Zanlının barda bir kadını rahatsız etmesi nedeniyle dışarı atıldığı kaydedildi.

San Luis Rio Colorado Belediye Başkanı, Twitter’da adı açıklanmayan zanlının tutuklandığını açıkladı.

Sonora eyaleti başsavcılığına göre yangında yedi erkek ve dört kadın ölürken, dört kişi de hastanede tedavi gördü.

Yaralananlardan bazıları ABD’deki hastanelere götürüldü.

Açıklamada “Görgü tanıklarının anlatımına göre genç bir erkek kadınlara saygısızlıkta bulundu ve dışarı atıldı” denilirken, bara atılan nesnenin bir tür “Molotof kokteyli” olduğu belirtildi.

“Detayları açıklığa kavuşturmak ve “zanlıyı adalet önüne çıkartmak için” soruşturmaların sürdüğü vurgulanırken “Sonora’da kimse yasaların üzerinde değil” denildi.

Olayın, Meksika’yı yıllardır etkisi altına alan organize suç örgütleriyle bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor. (Kaynak: BBC Türkçe)

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