Yunanistan'ın Rodos Adası’nda orman yangını: 19 bin kişi tahliye edildi

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Yunanistan’da yetkililer, üç ayrı noktada son bir haftadır devam eden ve tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamayan orman yangınları nedeniyle Rodos Adası'nda 19 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

İklim Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanlığı bunun "ülkedeki en büyük orman yangını tahliyesi" olduğunu belirtti.

Polis, 12 köyün yanı sıra bazı otellerden 16 bin kişinin kara yoluyla 3 bin kişinin de deniz yoluyla tahliye edildiğini ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktardı.

Açıklamada, altı kişi solunum problemleri nedeniyle kısa süreliğine hastaneye kaldırıldığı ancak daha sonra taburcu edildiği kaydedildi.

Pazar sabahı itibarıyla 266 itfaiyeci ve 49 itfaiye aracının yanı sıra, yangınları söndürmeye yardımcı olmak üzere beş helikopter ve yedisi Yunan, ikisi Türk, biri de Hırvat olmak üzere 10 uçağın katıldığını bildirildi.

Günün ilerleyen saatlerinde 15 motorun daha söndürme faaliyetlerine katılmak üzere bölgeye gelmesi bekleniyor.

Ülkedeki orman yangınının aktif noktalarından olan Rodos'un dağlık kesiminde itfaiyeciler, alevlerin yakındaki daha sık ormanlara sıçramasını engellemek için zamana karşı yarışıyor.

Dünkü (22 Temmuz) tahliyelerin ana odağı olan Kiotari tatil beldesinin güneyinde, yangının dereyi aşıp bir başka sahil köyü olan Gennadi'yi tehdit etmesini önlemek için hendekler kazıldı.

Bugünse Akdeniz ülkesinde hava sıcaklığı yüksek derecesini koruyor.

Öğleden önce ise termometreler 38 dereceye kadar çıktı.

Rüzgar düşük olsa da diğer adalarda olduğu gibi Rodos'ta da rüzgarın yönü değişkenlik gösteriyor.

Aralarında turistlerin de olduğu tahliye edilenlerin bir kısmı farklı otellere, spor komplekslerine ve konferans salonlarına yerleştiriliyor.

Adanın diğer ziyaretçileri ülkelerine dönmek için havaalanına akın etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, tahliyeler sırasında seyahat belgelerini kaybetmiş ya da unutmuş olabilecek kişilere yardımcı olmak için büyükelçiliklerle koordinasyon halinde olduğunu duyurdu.

Bu arada yetkililer, anakaranın büyük bir bölümünü, orta ve güney Yunanistan'ın da tüm doğu kesimini, Eğriboz ve Rodos adalarının yanı sıra güneybatıdaki geniş alanları yangın çıkma riski en yüksek olan Kategori 5 olarak belirledi.

Ülkenin diğer bir bölümü ise "çok yüksek riskli" olan Kategori 4 olarak belirlendi.

Sıcaklıkların gün içerisinde başkent Atina'da 43 derece, ülkenin orta ve iç kesimlerinde ise 45 dereceye ulaşması bekleniyor. (Kaynak: euronews)