Politika

Lukaşenko: Wagner'ciler bizi strese sokmaya başladılar, batıya gitmek istiyorlar

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, ülkesinde konuşlanan Rus özel güvenlik şirketi Wagner’e ait paralı savaşçıların batıya gitmek istediklerini söyledi.
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Lukaşenko-Putin görüşmesi (Foto: AFP)
Lukaşenko-Putin görüşmesi (Foto: AFP)
dünya Aleksander Lukaşenko Wagner

HABER MERKEZİ

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile St. Petersburg’da bir araya geldi.

Lukaşenko, ülkesinde konuşlanan Rus özel güvenlik şirketi Wagner’e ait paralı savaşçıların batıya gitmek istediklerini belirterek, “Wagner'ciler bizi strese sokmaya başladılar, batıya gitmek istiyorlar. 'Varşova ve Rzeszow'a bir geziye çıkalım' diyorlar” ifadesini kullandı.

Görüşmede, Ukrayna ordusunun çok sayıda asker kaybettiğini belirten Lukaşenko, “ABD’deki tahminlere göre Ukrayna, karşı saldırıya geçmesinden bu yana 26 bin asker kaybetti” dedi.

Putin de Ukrayna’nın karşı saldırıda yaşadığı asker kaybının 26 binden fazla olduğunu savunarak, “Karşı saldırı var ancak başarısız oldu” ifadesini kullandı.

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