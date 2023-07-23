Politika

Soran İdaresi Yöneticisi: İran ile Keleşin Sınır Kapısı’nı açmak için çalışıyoruz

Soran Bağımsız İdaresi Yöneticisi Helgurd Şeyh Necib, Keleşin Sınır Kapısı’nın açılması için İran'la birlikte çalışma yürüttüklerini söyledi.
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kürdistan Helgurd Şeyh Necib Keleşin Sınır Kapısı İran

ERBİL (K24)

Urmiye Valisi Muhammed Sadık Mutamediyan başkanlığındaki İran heyeti, bu sabah Haci Omeran Sınır Kapısını ziyaret etti.

İran heyeti, Erbil Valisi Omed Xoşnaw ve Soran Bağımsız İdaresi Yöneticisi Helgurd Şeyh Necib tarafından karşılandı.

Konuya ilişkin K24’e konuşan Helgurd Şeyh Necib, “İran’a yaptığımız son ziyarette 20 madde üzerinde mutabakata vardık. Anlaşma maddelerinin uygulanmasını izlemek için sınır kapılarında saha toplantıları yapılacak” dedi. 

Necib, İran heyetinin Haci Omaran Sınır Kapısı'na yaptığı ziyaretin, bu 20 maddenin uygulanmasını tartışmak ve bu maddelerin uygulanmasında karşılaşılan sorunları çözmeyi amaçlamak olduğunu söyledi.

Necib ayrıca, görüşmede Keleşin Sınır Kapısı’nın açılmasının önündeki engelleri ve sorunları ele aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Yollarla ilgili projelere başladık ve çok iyi bir noktaya geldik. Ama bu bölgede güvenlik sorunları var. İran’dan gelen misafir heyetle bu bölgeyi nasıl kontrol edebileceğimizi görüştük.”

Bugünkü görüşmenin diğer konularının ise, İran'dan Şii hacıların Kürdistan Bölgesi'ne, ardından Necef ve Kerbela şehirlerine yapacağı ziyareti olduğu belirtildi.

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