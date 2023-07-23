Başkan Barzani ve Kardinal Sako: Kürdistan birlikte yaşamın ülkesi

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Irak'taki Keldani Katolik Kilisesi Patriği Kardinal Louis Sako ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Kardinal Louis Sako, Kürdistan Bölgesi’nde birçok dini şahsiyet için sembol olacak birlikte yaşam kültüründen dolayı teşekkür ederek, birlikte yaşamın toplum, tarih ve kültürlerin korunmasına vesile olduğunu belirtti.

Kürdistan Bölgesi’ndeki birlikte yaşama bilgece öncülük ettiğinden dolayı Başkan Barzani’ye teşekkür eden Sako, Kürdistan’daki ortak yaşamla gurur duyduklarını ifade etti.

Irak Cumhurbaşkanlığının bir kararnameyle kendisini azletme kararının doğru olmadığını belirten Kardinal Sako, söz konusu kararın Hristiyanlara zarar verdiğini ve ortak yaşam ilkelerine aykırı olduğunu vurguladı.

Kürdistan Bölgesi’nin tüm etnik ve dini bileşenlerin ülkesi olduğunu belirten Başkan Barzani ise bunu DAİŞ savaş döneminde bir Hristiyan heyetine ilettiğini söyledi.

Hristiyanların ülkeyi terk etme fikrinden uzaklaşması gerektiğini belirten Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi’ndeki birlikte yaşam kültüründen onur duyduklarını dile getirdi.

Irak Cumhurbaşkanlığının kararından duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Barzani, söz konusu kararın düzeltilmesi temennisinde bulundu.

Görüşmede ayrıca konuk heyet Başkan Barzani’yi Ninova Ovası’nda Hristiyanlara karşı ortaya çıkabilecek tehditlerle ilgili bilgilendirdi.