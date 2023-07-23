Maraş’taki orman yangını evlere sıçradı

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Maraş'ın Onikişubat ilçesi Kılavuzlu mevkisi Kazma Bağları bölgesindeki ormanlık arazide yangın çıktı.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, bölgede bulunan evlere de sıçradı.

O anları kayıt altına alanlar büyük korku yaşadı. Yangını cep telefonu ile kayıt altına alan bir kişinin videoda “Gitti, evler gitti” dediği duyuluyor.

Ekiplerin, yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. (Kaynak: İHA)