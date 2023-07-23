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Güney Kore’de alarm: 4 günde 2 binin üzerinde ihbar yapıldı

Güney Kore'de son 4 gündür içinde zararlı maddelerin bulunabileceği düşünülen 2 binden fazla şüpheli paket ihbarı yapıldı.
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dünya Güney Kore alarm şüpheli paketler

HABER MERKEZİ

Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Ulusal Polis Ajansı, perşembe gününden beri vatandaşlardan 2 bin 58 şüpheli paket ihbarı alındığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu ihbarlar arasından 645 paketin polis incelemesine alındığı ve diğerlerinin yanlış ihbar olduğu bildirildi.

Polis, zehirli madde içerdiği endişesiyle incelemeye aldığı paketlerin, şu ana kadar endişelerin aksine boş çıktığını veya içerisinde ucuz ürünler bulunduğunu belirtti.

DOLANDIRICILIKTAN ŞÜPHELENİLİYOR

Güney Kore Polisi, bazı e-ticaret firmalarının yasa dışı yollarla vatandaşların kişisel bilgilerini satın aldıkları ve adreslerine sipariş edilmemiş ürünler göndererek satışlarını arttırmaya ve olumlu yorumlar almaya çalıştıkları, bir tür dolandırıcılık olayından şüpheleniyor.

Yetkililer, şüpheli uluslararası paketlerin Tayvan menşeili olduğunu tespit ettiklerini ve Çinli mevkidaşlarıyla sorunun çözümüne yönelik birlikte hareket ettiklerini bildirdi.

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